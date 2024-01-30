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قبل اجتماع السياسات النقدية.. أعلى 3 شهادات ادخار بعائد شهري في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
08:02 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

يترقب عدد كبير من المواطنين الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية خلال العام الحالي، ويرغبون في معرفة أعلى 3 شهادات ادخارية بعائد شهري، وذلك باعتبارها أحد بدائل الاستثمار الآمنة أمامهم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى 3 شهادات إدخارية تقدمها البنوك المصرية للعملاء بعائد شهري، قبل اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. 

- العائد على الشهادة: 23.5% ويصرف شهريا، أو 27% سنويا، ويصرف بنهاية المدة.

- تستمر الشهادة لمدة : 12 شهرا.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري 

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- الحد الادني لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها 

- معدل العائد علي الشهادة: 19% ثابت

- دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري

شهادة إليكس برايم 42 ذات العائد المتغير من بنك الاسكندرية 

- معدل العائد: 19.25% متغير

- دورية صرف العائد: شهريا

- الحد الادني للشراء: 1000 جنيه

- يمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة 

- مدة الشهادة: 3.5 سنوات

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بقلم سعيد رمضان