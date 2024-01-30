قبل اجتماع السياسات النقدية.. أعلى 3 شهادات ادخار بعائد شهري في البنوك
كتب:
سعيد رمضان
08:02 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
صورة - أرشيفية
يترقب عدد كبير من المواطنين الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية خلال العام الحالي، ويرغبون في معرفة أعلى 3 شهادات ادخارية بعائد شهري، وذلك باعتبارها أحد بدائل الاستثمار الآمنة أمامهم.
وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى 3 شهادات إدخارية تقدمها البنوك المصرية للعملاء بعائد شهري، قبل اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير.
شهادة طلعت حرب من بنك مصر
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادة: 23.5% ويصرف شهريا، أو 27% سنويا، ويصرف بنهاية المدة.
- تستمر الشهادة لمدة : 12 شهرا.
- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- الحد الادني لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- معدل العائد علي الشهادة: 19% ثابت
- دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري
شهادة إليكس برايم 42 ذات العائد المتغير من بنك الاسكندرية
- معدل العائد: 19.25% متغير
- دورية صرف العائد: شهريا
- الحد الادني للشراء: 1000 جنيه
- يمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة
- مدة الشهادة: 3.5 سنوات