هيثم الحاج: «مجموعة 73 مؤرخين» نقلت قصص أبطال أكتوبر بشكل مكثف

قال الدكتور هيثم الحاج، أستاذ النقد الأدبي والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة، إن «مجموعة 73 مؤرخين» نقلت قصص أبطال أكتوبر بشكل مكثف.

وأضاف «علي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من أشد المعجبين بقناة «مجموعة 73 مؤرخين» على موقع يوتيوب، وذلك لأن هذه القناة رصدت أسماء وحكايات أبطال أكتوبر الذين لم يتم ذكرهم من قبل بكثافة في الإعلام.

وبين أن بعض الشخصيات التاريخية لم تأخذ حظها الكافي في تداول قصصها عبر الأجيال مثل الدكتور محمود سعادة، الذي أعاد اختراع وقود الصواريخ الروسية، التي جرى استخدامها في حرب أكتوبر.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه يجب أن يكون هناك ترابطًا بين المعلومات التي يتم تقديمها عن العناصر المؤثرة التاريخية في الإعلام، وبين المؤسسات الأخرى مثل الاستعانة بتلك المعلومات في المناهج الدراسية.