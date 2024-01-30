أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، استقرارًا نسبيًا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4457 جنيهًا بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وتعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 ليسجل نحو 4086 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، خلال بداية التعاملات، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الأكثر مبيعًا في مصر نحو 3900 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 3343 جنيهًا بدون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2600 جنيه، وقد يختلف السعر من مكان لأخز.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بمحلات الصاغة، عند 31200 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2027 دولارًا للشراء.