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معرض القاهرة الدولي للكتاب

منى زكي: حجابي في «رحلة 404» ليس متزمتا ويليق على الشخصية

كتب:

محمد عزالدين
04:44 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
منى زكي في فيلم رحلة 404

منى زكي في فيلم رحلة 404

روت الفنانة منى زكي، كواليس مشاركتها في فيلم «رحلة 404»، قائلة إنها كانت سعيدة بالمشاركة رغم أن الرحلة كانت مرهقة.

وأضافت منى زكي، خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: «كل مدى طاقتك في الرحلة والكيميا بينك وبين الممثل تختلف، كل مرة ستقابلين شخصا جديدا وبالتالي الطاقة بينكم ستكون مختلفة، وشعرت بالسعادة، بالرغم الإرهاق الشديد».

وأردفت أن الرحلة تقاس بعدما تنتهي:«أكيد في وقتها كنا جميعا مرهقين ولسنا متأكدين، وتحاولين الوصول لإحساس معين، ما يؤدي للتعصب في عدم الوصول للحظة إحساس، كل هذا طبيعي».

وأشارت إلى أنها ارتدت الحجاب في فيلم رحلة 404 ولم يكن متزمتا للغاية، لكنه يليق على الشخصية وعلى شخصيتها في الفيلم، مردفة : «تعجبني جدا شكلها، وشعرت أنه يليق للغاية.. والمخرج هاني خليفة هو الذي يظبط زوايا الشخصية».

وأوضحت أن طريقة المخرج هاني خليفة اختلفت عن وقت فيلم «سهر الليالي»، ولكن للأصعب على الممثل، مردفة: «صعب على الممثل لأنه يعيد المشاهد كثيرا، هو أصعب في أشياء وأسهل في أخرى».

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بقلم محمد عزالدين