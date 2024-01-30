جيهان الشماشرجي: منى زكي تدعم الجميع.. وهاني خليفة يغير من جلد الممثل

حلت النجمة منى زكي وأبطال فيلم «رحلة 404» ضيوفًا على برنامج «صاحبة السعادة» للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة «دي إم سي».

تجربة جيهان الشماشرجي في فيلم رحلة 404

وتحدثت جيهان الشماشرجي، عن تجربتها، قائلة: «شعرت بالسعادة عندما تواصل المخرج هاني خليفة معي وحدثني عن فيلم رحلة 404، خاصة أنني تعاونت معه قبل ذلك في مسلسل نمرة 2، هذا من حسن حظي إن أولى تجاربي كانت معه».

وأضافت جيهان الشماشرجي: «بداية تعاوني مع هاني خليفة شعرت حينها بالفزع، لأنه يصرخ كثيرًا في الممثلين وبعيد المشاهد، لكن كان في مشاهدي يعيد مرتين أو ثلاثة، ولم يكن يصرخ في».

وتابعت «الشماشرجي»: «أشعر أن هاني خليفة يغير من جلد الممثل، ويظهر شيء مختلف تمامًا، ورغم إن مر 3 سنوات على تصوير الفيلم وحاليا تغيرت وتطور أدائي، لكن عندما رأيت الفيلم شعرت أني أريد أن أقول له شكرًا، وهذه كانت أول تجربة لي في السينما».

واختتمت جيهان الشماشرجي حديثها قائلة: «التخوف هو عندما تقابل شخص تحبه جدًا، لكن لا تعرفه شخصيًا كان في منى زكى، وهي إنسانة جميلة، وتدعم كل الناس في لوكيشن التصوير».

من جانبها، قالت سعاد بشناق، مؤلفة الموسيقى التصويرية بالفيلم، «أنا بالنسبة لي هذا أول فيلم مصري أشتغل عليه، لكن هو ثاني تعاون مع محمد حفظي، وتربيت على السينما والمسلسلات المصرية، وعندما جاء فيلم مصري، قلت هذا هو الوقت المناسب، وعملنا موسيقى ملحمية وفرصة ذهبية أتعاون مع هاني خليفة ونجمة مثل منى زكي».

وأضافت سعاد بشناق: «تحدثنا أنا وهاني خليفة وكان الوضع مختلف نسبيًا، فلا نريد شيء تقليدي، وهذه شخصية معقدة للغاية، ونريد إيجاد صوت الفيلم، وأنا ألفت الفيلم بدون مشاهدة الفيلم، وهذا كان المفتاح، وفهمت المقصود من هاني خليفة عندما شاهدت الفيلم علمت ماذا يريد».