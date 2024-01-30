تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30-1-2024

تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بقيمة وصلت إلى 50 جنيها، بعد أن شهدت الأسعار في ختام تعاملات أمس استقرارا، مع إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3850 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 4400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 3300 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة 2574 جنيه.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 3835 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية فسجلت 136 ألفا و584 جنيها.

- ووصل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى 30 ألفا و800 جنيه.