«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم.. هل سنشهد أمطارا غزيرة؟

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة ورعدية وثلجية على عدد من المحافظات الساحلية، والتي ستمتد إلى داخل البلاد مع تقدم ساعات النهار.

«الأرصاد» تحذر من أمطار غزيرة

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عنفا في المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد في حالة الطقس اليوم، إذ يصاحبه أمطار غزيرة ورعدية.

أمطار غزيرة على بعض المحافظات

وأشارت إلى أن المحافظات المطلة على البحر المتوسط الأكثر تأثرا بالمنخفض الجوي، وتشهد أمطارا غزيرة على معظم ساعات النهار، وعلى فترات متقطعة، تتراوح بين 60 لـ70 %، كما يسود طقس غائم كليا على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتمتد السحب خلال الساعات المقبلة تصاحبها سقوط أمطار على جنوب الوجه البحر والقاهرة الكبري بنسب تتراوح بين 40 لـ30%.

منخفض جوي

وأضافت أن المنخفض الجوي يعمل على تكاثر السحب الممطرة، وسيستمر تأثيره حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع الاستمرار في انخفاض قيم الحرارة الصغرى والعظمى خلال الأيام المقبلة، إذ تتراوح بين 16 لـ15 على القاهرة وشمال الدلتا والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.