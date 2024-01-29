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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هل يشارك عادل إمام بصوته في فيلم «شمس الزناتي» الجزء الثاني؟.. بطولة نجله

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:28 ص | الإثنين 29 يناير 2024
شمس الزناتي

شمس الزناتي

يعكف الفنان محمد إمام، خلال الفترة الحالية على تصوير فيلم «شمس الزناتي» الجزء الثاني، الذي سبق وقدمه والده الزعيم عادل إمام عام 1991، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها.

حقيقة مشاركة عادل إمام في الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي

وفور إعلان محمد إمام بدء تصوير فيلم «شمس الزناتي»، تداوالت العديد من الأنباء التي تفيد بأن عادل إمام سيشارك في العمل بصوته.

وتواصلت «الوطن» مع عمرو سلامة، مخرج العمل، والذي نفي كل ما يشاع تماما، إذ أن العمل سيعود بالزمن للخلف، ولا يوجد مشاركة لعادل إمام في الفيلم نهائيا.

تفاصيل الجزء الأول لفيلم  «شمس الزناتي»

فيلم «شمس الزناتي» نال العديد من الإشادات، إذ حقق طفرة كبيرة حينها، والتي كانت تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، تتعرض واحة نائية في الصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي وسرقة خيراتها، يسافر عثمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يدعي شمس الزناتي والذي يحب حنة القادمة من نفس الواحة، ويستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، مصطفي متولي، عبد الله محمود، أحمد ماهر، إبراهيم نصر، رشدي المهدي، علي عبد الرحيم، وغيرهم.

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بقلم أحمد عبد الرحمن