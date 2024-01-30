سعر الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء 30-1-2024

استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-1-2024، حيث سجل الحديد الاستثماري نحو 48 ألفا و884 جنيها تسليم أرض المصنع، يضاف إليها هامش الربح لتجار التجزئة، وتكلفة النقل من المصنع إلى المخازن.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-1-2024 خلال بداية التعاملات، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وترصد «الوطن» أسعار حديد التسليح في المصانع، كما يلي.

سعر حديد عز اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 28-1-2024، بالنسبة لطن حديد عز 52 ألفا و552 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين اليوم

- أسعار الحديد اليوم بالنسبة لحديد العمال نحو 47 ألفا و800 جنيه.

- وصل سعر حديد المعادي نحو 47 ألفا و600 جنيه.

- سجل حديد الكومي 47 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألفا و700 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 47 ألفا و600 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 47 ألفًا و600 جنيه.

- حديد العشري سجل 47 ألفا و600 جنيه.

-وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم، 47 ألفا و900 جنيه للطن.