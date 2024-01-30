«التعليم»: نسعى إلى بناء جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي بمدارس المتفوقين

قال محمد عطية، مدير الإدارة المركزية للمصروفات بوزارة التعليم، ومدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، إن مدارس المتفوقين «استيم» توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، من أجل توجيهم نحو المستقبل.

وأضاف مدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، خلال مؤتمر نظام التعليم المصري، والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تحت عنوان «الواقع والطموحات»، أن رؤية مدارس المتفوقين تسعى لبناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي، وتوفير المتطلبات للطلاب بما يتناسب تتطلعاتهم للمستقبل، ليكونوا جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وتابع: «مش أي حد بيدخل يدرس في مدارس المتفوقين، لابد أن يكون لديه حافز، المدرس مطالب أن يبحث عن المعلومة مش مجرد حصة للطلاب، فمعلم ستيم غير باقي المعلمين»، مشيرا إلى أن الإبداع والتفكير هو التحدي الأساسي للتميز ويجب أن نتكاتف لدعم هؤلاء الطلاب، في مدارس ستيم، ونسعى جاهدين لبناء جيل واعد قادر على سوق العمل في المستقبل.