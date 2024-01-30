«حالة خاصة» يعيد أغاني «المصريين» للأضواء بعد غياب 36 سنة.. «لما كان البحر أزرق»

«لما كان البحر أزرق» أغنية لها رائحة الزمن الجميل، ذيلت تتر مسلسل تربع صدارة التريند الأسابيع الماضية، ليصنع حالة خاصة مع الجمهور، بدءا من الموسيقى والأبطال الشباب ونهاية بما يطرحه من قضايا لفتت نظر المتابعين لصدق تأديتها.

مسلسل «حالة خاصة» الذي يعرض على منصة «واتش ات» ويحقق نجاحا كبيرا؛ أعاد فرقة المصريين لـ أذهان الجمهور مرة أخرى بعد فترة طويلة من غيابها عن الساحة الغنائية، وذلك بعد توقف نشاطها الفني منذ عام 1988.

عودة فرقة المصريين

بدأ الجمهور خلال الفترة الحالية، البحث عن تاريخ فرقة المصريين، وكذلك أغانيها، والتي حصدت خلال عرض المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

ونجح هاني شنودة، خلال أحداث مسلسل «حالة خاصة»، في تقديم توليفة جيدة ممزوجة بالموسيقي التصويرية وأغاني فرقة المصريين، ونجح في تعزيز تفاعل المشاهد مع أجواء العمل، والتأثر بالأحداث.

من جهته، قال هاني شنودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فرقة المصريين كانت ترصد معاناة الشعب المصري من خلال أغانيها، مؤكدا أن هذه الفرقة محببة إلى قلبه، وهي السبب وراء مشاركته في مسلسل حالة خاصة، لافتا إلى أنه يشعر بالسعادة فور سماع أغنياتها.

فرقة المصريين

كوّن الموسيقي هاني شنودة فرقة المصريين الغنائية عام 1977 قبل أن يتوقف نشاطها عام 1988، وتكونت الفرقة من: «منى عزيز، وإيمان يونس، وتحسين يلمظ وممدوح قاسم، وعمر فتحي»، وكتب لها كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، والرائع عبدالرحيم منصور.