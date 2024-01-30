قانوني يوضح رسوم وطريقة تجديد رخصة السيارة «أون لاين»

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، خطوات تجديد رخصة السيارة «أون لاين»، موضحا أن رسوم التجديد تختلف وفقا للسعة اللترية للسيارة ومدة الترخيص.

رسوم تجديد رخصة السيارة

وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن رسوم تجديد رخصة السيارة 2024 تبدأ من 225 جنيها، وذلك للسيارة التي تتمتع بسعة لترية من 1030 إلى 1330 سي سي، وهي تصل إلى 2.5% من قيمة السيارة ذات السعة اللترية الأكثر من 2030 سي سي.

وأشار إلى إمكانية تجديد رخصة السيارة «أون لاين» وذلك في خطوات بسيطة، تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن الشخصي على بوابة مصر الرقمية، أو أو إنشاء حساب جديد، وبعدها يجرى اختيار كلمة «خدمات المرور»، وبعدها اختيار كلمة «مركباتي».

خطوات تجديد رخصة السيارة

ويأتي دور الخطوة الثالثة من خطوات تجديد رخصة السيارة 2024، وهي إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة وأرقام «الشاسيه»، وبعد التأكد من كتابتهم بشكل دقيق وسليم، يقوم المواطن بالضغط على «استعلام»، وهنا تظهر بيانات السيارة، ومن ضمن البيانات التي ستظهر هب تاريخ انتهاء صلاحية رخصتها، في حال كانت منتهية أو قاربت على الانتهاء، يقوم المواطن باختيار «تجديد».

بعد الضغط على تجديد يدخل المواطن بعض البيانات الشخصية التي ستطلب منه، وتتضمن الاسم، رقم الهاتف، والعنوان، وبعدها يأتي دور بيانات التأمين، وهي تشمل رقم وثيقة التأمين، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، بعدها يدخل المواطن بيانات الفحص الفني، تتضمن رقم شهادة الفحص الفني، تاريخ انتهاء صلاحيته، وبعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات سالفة الذكر بدقة، يضغط المواطن على«ادفع الرسوم عبر الانترنت» وينتظر المواطن تأكيد إدارة المرور.

وبمجرد تأكيد إدارة المرور سيتلقى المواطن رسالة نصية قصيرة عبر رقم هاتفه، والرسالة رمز التفعيل، وبعدها على المواطن أن يستعمل الرمز في بوابة رمز الرقمية، في الخانة المطلوبة، وذلك من أجل إكمال عملية التجديد، لتصل إلى الخطوة الأخيرة وهي استلام الرخصة الجديدة، وذلك يكون بعد 10 أيام عمل من إتمام العملية سالفة الذكر.