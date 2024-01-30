منى زكي تتصدر شباك التذاكر بفيلم رحلة 404.. حققت 814 ألف جنيه في يوم

يواصل فيلم رحلة 404 بطولة الفنانة منى زكي صعوده في شباك التذاكر خلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، ونجح الفيلم في نهاية يومه السادس في السينمات بتحقيق إيرادات بلغت 814 ألف جنيه عن أمس الاثنين، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء فيلم رحلة 404 في المركز الثاني بقائمة إيرادت الأفلام المصرية، بعد فيلم الحريفة الذي احتل المركز الأول بمليون و887 ألف جنيه، وقارب إجمالي إيرادات الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج هاني خليفة خلال 6 أيام عرض في السينمات من كسر حاجز الـ6 ملايين جنيه، حيث حقق 5.7 مليون جنيه.

قصة وأبطال فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم رحلة 404 حول «غادة»، التي تتعرض والدتها لحادث خطير بسببها ويتم نقلها إلى المستشفى، وتحتاج إلى مبلغ ضخم حتى تستطيع إنقاذ حياتها، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب موعد سفرها لأداء مناسك الحج، لتجد نفسها ما بين خيارين إما أن تلغي سفرها أو تفتح دفاترها القديمة بحثا عن حل.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول بالإضافة إلى رنا رئيس وشادي ألفونس، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.