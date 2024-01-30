«الأرصاد» تحذر من البرد الشديد في الصباح الباكر.. العظمى تسجل 9 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة خلال النهار، ويكون ملحوظا أكثر خلال الليل، مشيرة إلى أن الأمطار كانت غزيرة بالأمس على المناطق الساحلية، خصوصا محافظة مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري، وامتدت الأمطار لبعض المحافظات الداخلية.

درجات الحرارة متوقع استمرار انخفاضها بشكل كبير

وتوقعت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى اليوم، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة، ولكن الشعور بها يكون أقل ذلك بسبب نشاط الرياح الذي تصل سرعته من 30 كيلومتر/الساعة لـ40 كيلومتر/الساعة بمعظم محافظات الجمهورية.

فترات الليل من المتوقع أن تكون بين الـ9 والـ10 درجات

وتابعت غانم أن درجات الحرارة خلال فترات الليل وفي الصباح الباكر من المتوقع أن تسجل من 9 إلى 10 درجات، ولكن الشعور بها يكون أقل ذلك، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وخاصة بالأماكن التي لها ظهير صحراوي، وأيضا المدن الجديدة.

نشاط الرياح يؤدي لاضطراب كبير بحركة الملاحة بالبحر المتوسط

وكشفت منار غانم، أن نشاط الرياح يؤدي لاضطراب كبير بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج من 3 أمتار لـ4 أمتار، ويكون البحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.