«الأرصاد»: مدينة مصرية تسجل درجة حرارة «صفر» الليلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك عددًا من المحافظات ستشهد الليلة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تشهد طقسًا شديد البرودة على بعض المناطق قارس البرودة على مدن أخرى حيث تصل الحرارة إلى «صفر».

مدينة مصرية تسجل درجة حرارة «صفر»

وأشارت «الأرصاد» في بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى الليلة، إلى أن مدينة سات كاترين تشهد طقسًا قارسًا بدءًا من ساعات المساء الأولى، إذ تسجل الحرارة «صفر» في حين تسجل مدينة نخل (درجة واحدة)، كما تشهد عددًا من محافظات جنوب الصعيد درجات بين 4 لـ9 درجات، حيث تسود أجواء شديدة البرودة، وتعمل على تكون الصقيع على المزروعات والمسطحات الزراعية وسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة مع زيادة سرعات الرياح.

درجات الحرارة الصغرى الليلة

وعن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة على مدن وسط سيناء وشمال الصعيد، فقد جاءت كالتالي:-

كاترين 0

نخل 1

الوادي الجديد 4

المنيا 5

أسيوط 5

سوهاج 6

بني سويف 7

قنا 7

العريش 8

الطور 8

طابا 8

أسوان 8

الفيوم 8

الأقصر 8

سيوة 9

أكتوبر 9

وادي النطرون 9

الزقازيق 9

شبين الكوم 9

بورسعيد 9

السويس 9

رفح 9

رأس سدر 9

أبوسمبل 9