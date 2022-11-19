صندوق التنمية الحضارية: ننفذ مشروعات بتكلفة أكثر من تريليون جنيه

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن سقف التنمية الحضارية أكبر بكثير من كلمة تطوير العشوائيات، إذ تعد كلمة تطوير العشوائيات جزءًا صغيرًا من التنمية الحضارية الجارية.

تكلفة تطوير عواصم المدن 600 مليار جنيه

وأضاف «صديق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن صندوق التنمية الحضارية مكلف بأعمال وتنفيذ مشروعات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة تريليون و160 مليار جنيه.

ولفت إلى أن هذه المشروعات من ضمنها ملف عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتكلفة 600 مليار جنيه، وحدائق الفسطاط بتكلفة 6 مليارات جنيه، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية بتكلفة تتراوح بين 60 و70 مليار جنيه، وتطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 318 مليار جنيه.

سقف طموحاتنا غير محدود

وتابع: «سقف الطموحات كان في البداية محدودا في تطوير العشوائيات، بينما أصبح مع التنمية الحضارية غير محدود».

وأوضح أن الصندوق ينفذ مشروعات عمرانية داخل المدن الكبرى القائمة، متابعا: «الناس كانت بتلومنا في الأول وتقول فين حق الناس التانية اللي مش موجودة في العشوائيات؟.. واحد مقتدر وعاوز أي شقة داخل المناطق القائمة تكون شيك ومضمونة من الدولة».