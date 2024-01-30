الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف عند الإصابة بالإنفلونزا أو الاحتقان

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا بشأن بخاخ الأنف، الذي يستخدم لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية، منوهة بضرورة استخدامها بشكل صحيح.

الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف

​​وحددت هيئة الدواء الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف:​​

- تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي.

​​​- تنظيف اليدين جيدا بالماء؛ ثم تجفيفها.

​​​- غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.​​​

- وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.​​​

- الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.​​​

الخط الساخن لهيئة الدواء

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة التواصل مه الهيئة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد على المواطنين بشكل عاجل، والتوجيه الى أقرب مكان متوافر فيه الأدوية حال التساؤل عن النقص الخاص بالأدوية، ودعت المواطنين الى أهمية الحرص على شراء الأدوية والمستحضرات الطبية من الصيدليات المرخصة فقط.