تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية «valley towers» في حدائق أكتوبر

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وحدات مشروع valley towers في مدينة حدائق أكتوبر، والتي أعلن عنها الدكتور عاصم الجزار صباح أمس الأربعاء، طرح عددا من وحداته أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالمدن الجديده، أن المشروع يضم 74 عمارة عبارة عن دور أرضى بالإضافة إلى 9 أدوار متكررة، بها 4338 وحدة سكنية، وتشمل 59 وحدة تجارية، وهذا بخلاف 60 وحدة إدارية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، على أن يتم تخصيص هذه الوحدات بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).

الوحدات الجدبدة قريبة من المتحف المصري وتطل على الأهرامات مباشرة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، تتلخص في إتاحة جميع الوحدات أمام جميع المصريين، على أقساط ربع سنوية تسدد على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات حسب رغبة المستفيد من الطرح، وسيتم إتاحتها عبر الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان خلال فبراير المقبل، بجدية حجز لن تزيد عن 75 ألف جنيها.

وكشفت المصادر أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يسعى الآن للانتهاء من تنفيذ أعمال زراعة حرم سوميد، وتطوير طريق زويل، وتنفيذ مسارات جديدة للدراجات، وتطوير طريق R4 بمحور الخدمات، وتنفيذ ازدواج للطريق، إضافة لتطوير طريق النايل سات، لتوفير خدمات متنوعه جديدة بمحيط العمارات المطروحة للبيع بالمشروع الجديد، وذلك للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن الأسعار المتوقعة لسعر المتر المربع بهذه الوحدات لن يزيد عن 8500 جنيها.

الإسكان تطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع valley towers في مدينة حدائق أكتوبر

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شدد على ضرورة الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ الوحدات السكنية، والتي تقدمها الوزارة للمصريين، وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، مع الاهتمام بأدق التفاصيل، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، والعمل على تحقيق جودة حياة لأهالينا من ساكني المدن الجديدة

وكان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أكد أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع valley towers تقع في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر بطريق الواحات البحرية بالسادس من أكتوبر، وقريبه جدآ من المتحف المصري الجديد، كما تطل مباشرة على منطقة الأهرامات، وتتراوح مساحاتها بين 95 و100 متر مربع، على أن يتم الإعلان قريبا عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.