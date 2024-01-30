محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. نسبة النجاح 85%

اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 84.7% من المتقدمين للامتحانات، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحي محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وأكد المحافظ، أنه تقدم للامتحانات عدد 8 آلاف و235 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحان، 8200 طالب وطالبة، وحصل 1249 طالبا وطالبة على نسبة أقل من 50% وحصل 6951 طالب وطالبة على نسبة أعلى من 50%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وهنأ المحافظ أبناء محافظة شمال سيناء باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيدًا بالطلبة والطالبات المتفوقين، وأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية.

النتيجة على موقع الوزارة

أشار المحافظ إلى أن النتيجة حاليًا على موقع مديرية التربية والتعليم متاحة لجميع الطلبة والطالبات، موجهًا الشكر للعاملين في مديرية التربية والتعليم خاصة العاملين في مجال التطوير التكنولوجي على الجهد المبذول والتيسيرات المقدمة للطلبة والطالبات.

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن النتيجة فور اعتمادها من المحافظ تم اتاحتها على الموقع الرسمي للمديرية على موقع الفيسبوك، لافتًا إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني سيتم إرسالها على الواتساب الخاص بكل طالب على الأرقام الخاصة بالطلبة والطالبات.

وأكد رضوان أنه اعتبارًا من غد سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، لافتًا الى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.