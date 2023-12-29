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جدول امتحانات برنامج تكنولوجيا المصايد في كلية الثروة السمكية بالسويس

كتب:

حمدي عبد الله
09:24 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت كلية الثروة السمكية بجامعة السويس جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرنامج تكنولوجيا المصايد (المستوى الأول)، للعام الجامعي 2023- 2024، والتي تنطلق الأربعاء 3 يناير المقبل.

جدول امتحانات برنامج تكنولوجيا المصايد في كلية الثورة السمكية

وبحسب الصفحة الرسمية لكلية الثروة السمكية بجامعة السويس، فإن جدول الامتحانات كالتالي:

- لغة إنجليزية 1: الأربعاء 3 يناير 2024

- نشاط طلابي 1: الخميس 4 يناير 2024

- مقدمة في علوم الثورة السمكية: الثلاثاء 9 يناير 2024، من الساعة 3 إلى 5 مساء.

- فنون بحرية: الخميس 11 يناير 2024، من الساعة 3 إلى 5 مساء.

امتحانات كلية الثروة السمكية في جامعة السويس

- القانون البحري والمعاهدات البحرية: الأحد 14 يناير من الساعة 3 إلى 5 مساءً.

- علوم البحار: الثلاثاء 16 يناير 2024، من الساعة 3 إلى 5 مساءً.

- أساسيات الملاحة البحرية: الخميس 18 يناير 2024 من الساعة 3 إلى 5 مساءً.

- رياضيات: الأحد 21 يناير 2024 من الساعة 3 إلى 5 مساءً.

- نظم تكنولوجيا المعلومات: الثلاثاء 23 يناير من الساعة 3 إلى 5 مساءً.

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