رئيس الجامعة لـ«سفراء الأزهر: يجب تنمية مهارات خريجي الأزهر

قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر إن خدمة أبنائنا الطلاب الأزهريين من خلال مشروع «سفراء الأزهر» خدمة جليلة؛ لأنها تكسبهم المزيد من الخبرات اللازمة من المعارف الحياتية إلى جانب المهارات التي ترجح كفتهم في سوق العمل.

العمل على تنمية مهارات خريجي الأزهر مهمة سامية

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء منسقي مشروع «سفراء الأزهر» الذي عُقد بمنظمة «خريجي الأزهر»، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين، نائبي رئيس مجلس إدارة المنظمة، والسادة نواب رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن خريجي الأزهر الشريف يثبتون أنفسهم يومًا بعد يومٍ في كثير من المواقع المهمة؛ لكفاءتهم وحسن إعدادهم.

وأضاف رئيس الجامعة قائلًا: إن جامعة الأزهر منتشرة في ربوع الوطن وتغطي مختلف النواحي العلمية، مشيرًا إلى أن التعاون يزداد يومًا بعد يوم مع المنظمة لخدمة أبنائنا الطلاب وإكسابهم القدرات اللازمة لسوق العمل.

وقد أثنى منسقو مشروع «سفراء الأزهر» على هذا اللقاء الذي جمعهم بقيادات الأزهر، وتبادل الآراء حول القضايا المهمة.