أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024 في المزرعة والأسواق

سجلت الدواجن اليوم الأربعاء 31 -1-2024 نحو 88 جنيهًا في المزرعة، وتباع الفراخ البيضاء في الأسواق والمحلات بـ 93 جنيهًا، وتواصل أجهزة الدولة الرقابية جهود المتابعة الميدانية للأسواق والمحلات وتحرير المحاضر لمن يخالف التسعيرة المقررة من قبل الجهات المعنية في الدولة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024، وتوضح أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة والمحلات للمستهلك وهي كالتالي:

بلغت أسعار الفراخ البيضاء 88 جنيها في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 93 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-1-2024 نحو 90 جنيهًا في أرض المزارع، كما يبلغ سعر الكيلو للمستهلك بنحو 98 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024 نحو 110 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 130 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتاكيت

- كتكوت أبيض شركات 29 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 9 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 10.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 11.5 جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 25 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 19 جنيهًا.

- روزي برابر 19 جنيهًا.

- بط فرنساوي 35 جنيهًا.

- بط مولار 48 جنيهًا.

- بط مسكوفي ار 48 جنيهًا.