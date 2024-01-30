محافظ الدقهلية: جاهزون لمواجهة موجة الطقس السيئ طوال الأسبوع

سقطت أمطار غزيرة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مصحوبة بهواء شديد البرودة ورياح عاصفة محملة بالأتربة وتقلبات سيئة في الطقس، وتم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى في نطاق المحافظة من خلال غرف العمليات الرئيسية داخل ديوان مبنى المحافظة.

مواجهة تقلبات الطقس السيئة في محافظة الدقهلية

وبحسب البيان، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أن المحافظة وغرف العمليات على أهبة الاستعداد التام لمواجهة تقلبات الطقس السيئة التي تضرب المحافظة خلال هذه الأيام والأيام المقبلة، وانتشرت سيارات ومعدات كسح تجمعات مياه الأمطار على جانبي الطرق وفي منتصفها منعا للتكدس والزحام وتسليم البالوعات أول بأول وتطهيرها ومتابعة الأحداث والأوضاع لحظة بلحظة في نطاق المحافظة.

صيانة أعمدة الإنارة وجمع الكابلات الكهربائية

وأضاف «مختار» أن فريق العمل الميداني وأعضاء الأجهزة التنفيذية نزلوا الشوارع للاستماع لشكوى المواطنين والتأكد من خلو الطرق من تجمعات مياه الأمطار والعمل على حل أي مشكلة في أسرع وقت ممكن، وصيانة أعمدة الإنارة وجمع الكابلات والأسلاك الكهربائية المتعاملة حرصا على أمن وحياة وسلامة المواطنين والأهالي، وربط غرف العمليات ببعضها البعض على مستوى محافظة الدقهلية لمتابعة الأوضاع في المدن والمراكز والقرى.