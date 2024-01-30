حالة الطقس في الأيام المقبلة.. هل تشهد البلاد أمطارا غزيرة؟

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأيام المقبلة سيشهد تقلبات جوية ما بين انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وأمطار على عدد من المحافظات، بسبب تأثير المنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.

حالة طقس الأيام المقبلة

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تكاثر السحب الممطرة مستمر في طقس الأيام المقبلة، وذلك على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشرقية والغربية وشمال الدلتا وخليج السويس، وتمتد إلى وسط سيناء ووجبال البحر الأحمر، وذلك بنسب بين 50 لـ60% وتتفاوت شدة الأمطار على السواحل، وفقا للطبيعة الجغرافية لكل مكان.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت إلى أن السحب التي تحجب أشعة الشمس هي المتسببة في الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مع استمرار نشاط الرياح بدءا من شمال البلاد وحتى القاهرة وشمال الصعيد وسيناء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 31-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 16 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس 1-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 17 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 2-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 11 درجة.