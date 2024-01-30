تعرف على أسعار تذاكر أول حفل لعمرو دياب بعد ألبوم «مكانك»

يحيي عمرو دياب، أولى حفلاته بالقاهرة بعد صدور ألبومه مكانك، وذلك يوم 16 فبراير المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وأعلنت الشركة المُنظمة، أسعار التذاكر التي تتراوح ما بين 550 لـ1000 جنيه، ومن المفترض أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال الحفل أغنيات ألبومه الأخير مكانك والذي طرحه بداية العام الجاري.

12 أغنية بألبوم مكانك

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوما غنائيا بعنوان «مكانك» يتضمن 12 أغنية متنوعة من بينها «يا قمر وظبط مودها ومكانك ومعرفش حد بالاسم ده ومتغيبش وسلامك وصلي».