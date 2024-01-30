رئيس حماية المستهلك: الفترة الأخيرة شهدت عدم انضباط في السوق المصرية

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصنع السكر يخرج كيلو السكر بـ24.5 جنيه لتاجر الجملة، والتاجر يبيعه بـ25.5 جنيه، ويجب أن يصل للمستهلك بـ27 جنيها، وأنه لا يجب أن يتأثر «السكر والأرز»، بسعر الصرف العالمي لأن مصر مكتفية ذاتيا في إنتاج هاتين السلعتين.

ضخ السكر بالسعر الذي يريده التاجر

وأضاف «السجيني» خلال لقاء له مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، أن الجهاز كان يزور مناطق شعبية ويجد مخازن لتجار تحتوي على كميات من السكر ويتم مسح سعر الـ27 جنيها من على الكيس حتى يتم ضخ السكر بالسعر الذي يريده التاجر، وضبط جهاز حماية المستهلك هذه الكميات وعمل محاضر للنيابة العامة وتم إعادة توزيع للكميات المضبوطة في نفس المناطق التي ضُبطت فيها.

ضبط مصنع زيت طعام غير مرخص

وتابع أنه تم ضبط مصنع غير مرخص «تحت بير السلم» اليوم بمدينة أوسيم بالجيزة يقوم بجمع زيت الطعام المستخدم من المواطنين بسعر 28 جنيها ثم يعيد تدوير هذا الزيت ويضيف عليه بعض المواد ويقوم ببيعه مرة أخرى بسعر 75 جنيها.

وأوضح أن في الفترة الأخيرة كان يوجد عدم انضباط في السوق المصري، لذلك كان التكليف واضحا وضوح الشمس بضرورة التواجد في الشارع من خلال الحملات لضبط ممارسات التجار.