وزيرة الثقافة: معرض الكتاب يركز على فكرة الهوية الثقافية في الدورة الحالية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن لديها ذكريات منذ طفولتها مع معرض القاهرة الدولي للكتاب حين كان يتم تنظيمه في دار الأوبرا، حيث كانت تصطحبها والدتها هي وأخواتها لزيارة المعرض مثل باقي الأسر المصرية لشراء كتب الأطفال، كما أنه كان يحتوي على سينما للأطفال والقبة السماوية.

التركيز على خط الهوية

وأضافت «الكيلاني» خلال استضافتها في برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أن معرض الكتاب في كل دورة يكون له إطار عام يسير عليه أو رؤية، ليس فقط عرض كتاب بهدف المبيعات، «العام الماضي ركزنا على خط الهوية، وركزنا بشكل أكبر على هذا الخط في الدورة الحالية».

سليم حسن شخصية معرض الكتاب

وأوضحت وزيرة الثقافة أن اختيار الدكتور سليم حسن عالم المصريات الكبير، ليكون شخصية المعرض هذا العام، جاء نظرا لأنه قدم للبشرية والثقافة المصرية إنتاجا مهما، وأصبح دليلا للأجيال الجديدة المهتمة بالآثار.