تامر بجاتو: عدم احترام المنافس أحد أسباب خروج المغرب من أمم إفريقيا

قال المحلل الرياضي تامر بجاتو، إن عدم احترام المنافس أحد أسباب خروج منتخب المغرب من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2023»، التي تستضيفها كوت ديفوار، بعد الخسارة بهدفين نظيفين من منتخب جنوب إفريقيا.

وأضاف، في حواره مع الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج «كان 2023»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الرطوبة ليست حجة، لأن اللاعبين يتكيفون مع الأجواء بعد 4 أو 5 أيام من تواجدهم في الدولة التي تستضيف البطولة، كما أن كل هؤلاء اللاعبين يلعبون في أوروبا ويشاركون في ظروف مناخية أصعب بكثير مما يحدث في إفريقيا».

وتابع: «منتخب المغرب أضاع 7 أهداف وضربة جزاء، هل الرطوبة أثرت على هذه الأمور؟ لا أعتقد ذلك، ولكن المنتخب المغربي لم يكن موفقا بالأمس، وهناك علامات استفهام، فقد كان يجب الدفع بعطية الله منذ بداية المباراة، كما أن بوفال كان مصابا، وهناك بعض الغيابات، لكنها يجب ألا تؤثر على فرق كبيرة بحجم المغرب والسنغال».