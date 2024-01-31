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تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبة كبيرة لنشر أخبار الطقس المزيفة عبر مواقع التواصل

كتب:

محمد أيمن سالم
09:00 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
أخبار الطقس

أخبار الطقس

تمر البلاد من وقت لآخر بموجات طقس بارد ومتقلب في فصل الشتاء، ويستغل البعض ذلك لتحقيق مكاسب وأرباح من خلال ترويج أخبار مبالغ فيها ومضللة عبر المواقع الإلكترونية بعناوين زائفة لجلب الزوار، بخلاف البعض الذين يتداولون الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق انتشار أكبر بين الجمهور.

ويغفل الكثيرون أنّ هذه التصرفات تضعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية، وفي هذا الإطار أوضح إيهاب الزياتي المحامي، أنّ قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية رقم 25 لسنة 2023 يواجه تداول المعلومات الخاصة بالطقس بشكل غير منسق لمكافحة الشائعات والأخبار التي من شأنها نشر القلق بين المواطنين، من خلال عقوبات مغلظة.

غرامة مالية لنشر الأخبار الزائفة

وأوضح الزياتي لـ«الوطن» أنّ المادة 13 من القانون تنص على معاقبة كل من ينشر معلومات وأخبار غير صحيحة بشأن الطقس والأرصاد الجوية على منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسائل أخرى، بغرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، لافتا إلى أنّ العمل في نشر خدمات الطقس وإصدار بيانات عنه دون ترخيص رسمي من الجهة المعنية يعرض صاحبه لغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه.

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