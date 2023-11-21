خبير قانوني: 50 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس

نظم قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوي رقم 25 لسنة 2023 تداول المعلومات الخاصة بالطقس بين المواطنين، للحد من الشائعات والبلبلة وإثارة الرعب بين الناس، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مع دخول فصل الشتاء، من خلال وضع عقوبات صارمة حال ترويج أي شائعات حول الطقس، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية هذه العقوبات.

عقوبة نشر شائعات عن الأرصاد الجوية

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية نص في المادة 13 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه في حال نشر أي معلومات غير صحيحة، خاصة بالأرصاد الجوية، أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

وأضاف «عبد المجيد»، أن هناك بعض الحالات الأخرى التي يٌطبق عليها الغرامة بجانب نشر الشائعات عن الطقس أو الأرصاد الجوية، منها تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة، أو بدون الحصول على ترخيص منها، وفي حال إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، يٌطبق في تلك الحالات غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

أخبار كاذبة عن الطقس

وأشار الخبير القانوني، أنه وفقا للمادة 13 من قانون إعادة تنظيم الأرصاد الجوية، في حال إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، أو حال شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، يتم تطبيق العقوبة المذكورة أعلاه، لافتًا إلى أنه في كل الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.