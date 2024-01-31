أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تمتد إلى 18 محافظة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة تفصيلية حول توقعات وأماكن سقوط الأمطار على جميع المحافظات وفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية التي توضح مدى تعمق المنخفض الجوية والسحب الركامية والعالمية المصاحبة له.

أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

ووفقًا لخريطة الأرصاد الجوية، فهناك اختلاف في كميات الأمطار المتوقعة على المحافظات خلال الـ72 ساعة المقبلة بدءا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، إذ تختلف كميات الأمطار وفقًا للطبيعة الجغرافيا للمحافظة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.. 17 محافظة

- تشهد كلا من محافظات «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ» أمطار رعدية وغزيرة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد.

- تشهد كلا من محافظات «الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء» أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة أحيانًا مع تقدم ساعات النهار، إذ تتقدم السحب الممطرة من غرب البلاد الى السواحل الشرقية وشمال الدلتا.

- تشهد كلا من المناطق «خليج السويس- مدن القناة - وسط سيناء - الصحراء الغربية - شمال الصعيد» أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا.

- تشهد كلا من محافظات «جنوب الوجه البحري - القاهرة - الجيزة - القليوبية» أمطار خفيفة ومتوسطة أحيانًا مع بداية ساعات المساء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس.. تشمل 18 محافظة

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ».

- أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة أحيانًا على محافظات «الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء».

- أمطار خفيفة ومتوسطة أحيانًا على محافظات «الغربية - الشرقية - المنوفية- خليج السويس- وسط سيناء».

- أمطار خفيفة ومتوسطة أحيانًا على «القاهرة - الجيزة - القليوبية - مدن القناة - شمال الصعيد».

أماكن سقوط الأمطار الجمعة المقبلة 15 محافظة

- أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ومتوسطة أحيانًا على مناطق من «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء».

- أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات «الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - منطقة خليج السويس - وسط سيناء».