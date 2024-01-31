«كهرباء المنوفية»: نفذنا مشروعات لهيئات وجهات أخرى بـ166 مليون جنيه

كشف المهندس حاتم طعيمة رئيس شبكات الكهرباء في المنوفية، عن خطة العام المالي الحالي لمشروعات الغير داخل محافظة المنوفية، من أجل تطوير وتحسين الشبكات التابعة للقطاع، لضمان تحقيق رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة لهم.

مشروعات الغير الاستثمارية والقومية

وأضاف «طعيمة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قطاع الكهرباء نفذ أعمال توصيل التيار الكهربي للمشروعات الاستثمارية والقومية المهمة بنطاق المحافظة مثل «مدارس – عمليات المياه والصرف الصحي – مستشفيات – منشآت حكومية – أبراج سكنية – مصانع – مشروعات صغيرة».

وتابع رئيس شبكات الكهرباء، أنه يتم تنفيذ أعمال استكمال الفرد الخامس الخاص بالإنارة العامة بالتعاون مع الوحدات المحلية التابعة لمحافظة المنوفية والذي يضمن سالمة المواطنين وتفادي حدوث صعق كهربي بسبب أعمدة الإنارة التابعة لتلك الوحدات.

تكلفة مشروعات الغير

وتابع «طعيمة»، أن قطاع الكهرباء أنهى بالفعل من تنفيذ مشروعات بقيمة 166.7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 119.1% وجار استكمال أعمال أخرى خلال الفترة المقبلة.