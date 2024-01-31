شركات توزيع الكهرباء تنتهي من طباعة فواتير استهلاك شهر فبراير اليوم

تنتهي فروع إيرادات وشبكات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي جميع محافظات الجمهورية من طباعة مايقرب من 28 مليون فاتورة للمشتركين عن قيمة استهلاك شهر فبراير 2024، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بمراجعتها، لإصدار فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

اجراءات شركات الكهرباء لاصدار فاتورة شهر فبراير 2024

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لـ«الوطن» عن 8 إجراءات تتخذها شركات توزيع الكهرباء في المحافظات «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» لإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2024 صحيحة بدون أخطاء.

خطوات إصدار فاتورة استهلاك الكهرباء دون أخطاء

وأشار المصدر إلى أن أول إجراءات شركات توزيع الكهرباء لإصدار فاتورة استهلاك صحيحة، تبدء من إجراء عملية التفريغ للوحدات على برنامج القراءات والتي يتبعها عملية استخراج تقارير متعددة، منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات، وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ ثم يجري مراجعة الإجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

تبدء عملية التحصيل من المشتركين بدءًا من اول شهرفبراير 2024

وكشف المصدر أنه بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة، يتم طباعة تقارير تسمى «تقارير الإصدار»، ومراجعتها ويُجرى إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير، وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية، ويجرى مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من الطباعة تسلم الإيصالات للفرع والذي يقوم بدوره بتسليمها للتحصيل، الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءًا من يوم واحد في شهرفبراير 2024.

بحث شكاوي المشتركين فورًا وإجراء المعاينة اللازمة

أوضح المصدر أنه في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق الواتساب أو مركز الشكاوى أو 121، يجري بحثها فورًا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.