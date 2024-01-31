بدأت المديريات التعليمية في جميع المحافظات، إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في المدارس، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بهم في جميع المواد.

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في المدارس

وتُعلن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في المدارس اليوم، عبر المواقع الرسمية الخاصة بكل مدرسة أو من خلال التوجه إلى المدرسة والحصول عليها.

وانتهت المدارس والمديريات التعليمية من رصد الدرجات بعد التصحيح وضم الدرجات في جميع المواد التي أداها الطلاب ورقيا وإلكترونيا.

وبالدخول إلى الصفحة الرسمية للمدرسة التابع لها الطالب، يمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول بالدرجات لكل مادة تفصيليًا ومجموع الدرجات.

ويتم توزيع الدرجات على الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي 2024، كما يلي.

- مادة اللغة العربية يكون هناك 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي، و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للمواظبة والحضور، لتكون الدرجة الكلية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى يكون هناك 27 درجة للامتحان الإلكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي، فضلًا عن 4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور، لتكون الدرجة الكلية 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية يكون هناك 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، لتكون الدرجة الكلية 30 درجة.

- الفيزياء يكون هناك 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي، فضلًا عن درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور، لتكون الدرجة الكلية 20 درجة.

- الكيمياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي، فضلًا عن 2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور، لتكون الدرجة الكلية 20 درجة.

- الأحياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي فضلًا عن 2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور لتكون الدرجة الكلية 20 درجة.