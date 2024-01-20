تعيينات وزارة النقل.. المهارات المطلوبة لوظائف 2024

أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل عن حاجته لتعيين عدد 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

اختصاصات وظائف تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 2024

وأشارجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى أن الوظيفة المعلن عنها تقع بكافة الإدارات التابعة للإدارة العامة للإدارة القانونية بالجهاز وتختص هذه الوظيفة بتنفيذ الأعمال القانونية من إجراء التحقيقات وفحص الشكاوي والمرافعة ومباشرة الدعاوي وإعداد وصياغة العقود، بهدف ضمان حقوق الجهاز والعاملين به لدى الغير.

المهارات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظائف جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي 2024

وحدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المهارات التابع لـ وزارة النقل الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف 2024 وهي كالتالي

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة علي استخدام الحاسب الآلي.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

شروط الوظيفة

وإشار جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وهي:

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

المؤهل: مؤهل عال - ليسانس حقوق

مؤهل عال - ليسانس الشريعة والقانون

التقدير: جيد جداً على الأقل