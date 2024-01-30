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بدء فعاليات التحكيم في مجال تكنولوجيا التعليم ضمن ملتقى إبداع بجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
04:51 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
فعاليات إبداع لكليات التربية النوعية ببنها

فعاليات إبداع لكليات التربية النوعية ببنها

انطلقت فعاليات التحكيم في مجال تكنولوجيا التعليم بمجالاته المختلفة ضمن أنشطة ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية المقام بجامعة بنها بمشاركة 10 جامعات، حيث أقيمت الفعاليات اليوم بمعهد تكنولوجيا المعلومات، وتضمن مجال تكنولوجيا التعليم تخصصات التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الأفلام الوثائقية والبرمجة التعليمية.

إنتاج الفيلم الوثائقي

وتكونت لجنة التحكيم في تخصص إنتاج الفيلم الوثائقي، من الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، والدكتور هاني شفيق الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة بنها، والدكتور محمد فاروق وكيل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

وفي مجال البرمجة تكونت اللجنة المحكمة من الدكتورة مروة الشريف والمهندسة مشيرة سامي والمهندس محب جمال.

وأفادت اللجان المحكمة بأن كل جامعة من الجامعات المشاركة في الملتقى تستضيف طالبا واحدا من فريق العمل الفيلم ليقوم بالعرض أمام لجنة التحكيم. 

إنجازات الجمهورية الجديدة

وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس لجنة التحكيم، أن اختيار موضوع المسابقة حول إنجازات الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية هو اختيار جيد، خاصة في ظل ما تمر به الدولة المصرية من إنجازات مختلفة في جميع المجالات.

وتتحدد شروط مسابقة الفيلم الوثائقي في ألا يقل زمن الفيلم عن 7 دقائق ولا يزيد عن 10 دقائق.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن التحكيم يكون وفقا لمجموعة من المعايير تتمثل في جودة التصوير والمونتاج ومناسبة المحتوى المقدم لموضوع التسابق مع الالتزام بالوقت المحدد لعرض الفيلم.

وفي مجال التصوير الفوتوغرافي يقدم الطالب صورا لطبيعة صامتة بشروط معينة تتضمن 2 صورة تمثل معلما في محافظة المتسابقين، وطباعة الصور على ورق جلوسي بجودة عالية، مع مراعاة الميل (الكادر) في الصورة.

وفي مجال البرمجيات التعليمية يقدم الطالب فيلم تعليمي في مجال تخصص تكنولوجيا التعليم بشروط معينة تتضمن ارتباط محتوى البرمجة بالمجالات التعليمية بكل المراحل التعليمية للطلاب العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي فعاليات التسابق ضمن فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والذي تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة بنها.

وتهدف فعاليات الملتقى إلى تنمية إبداعات الطلاب وحسهم الفني وبناء قدراتهم، بالإضافة الى تعزيز روح التنافس الشريف بين طلاب الجامعات المصرية.

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بقلم حسن صالح