كشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية الترم الأول، وذلك عقب انتهاء أعمال تقدير الدرجات والرصد والتصحيح الخاصة بأوراق إجابات الطلاب والطالبات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية الترم الأول

ويترقب أولياء الأمور وطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالغربية، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية الترم الأول، إذ بدأت أعمال التصحيح والرصد والتقدير السبت الماضي، على أن تعلن الأسبوع المقبل.

إرسال نسخة من النتيجة إلى الإدارات التعليمية

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية الترم الأول، قال «حسن» إنّ النتيجة ستعلن بعد عرضها على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من أجل اعتمادها ثم إرسال نسخة منها إلى المدراس والإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة.