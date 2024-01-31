نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية الترم الأول بالمدارس

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القليوبية الترم الأول، ستكون متاحه بالمدارس عقب إعلانها يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين، بعد اعتمادها، ويستطيع الطلاب معرفتها اعتبارًا من 7 فبراير المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية الترم الأول، جاري إعدادها، إذ إن أعمال التصحيح للمواد المختلفة مستمرة حتى الآن، وفور انتهاء التصحيح تبدأ عمليات الرصد ومراجعة النتيجة في الكنترول، تمهيدًا لاعتمادها، ويمكن الحصول عليها من هنا.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنها حذرت من تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وضرورة تحري الدقة في أثناء التصحيح، ومراجعة كراسة الإجابة جيدا، وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وأشارت إلى أنّ النتيجة ستكون بالدرجات، بإجمالي 140 درجة كالتالي:

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30

العلوم 20

المجموع الكلي 140