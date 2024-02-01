من السينما إلى الدراما.. الرواية تفرض حضورها على الأعمال الفنية في 2024

فرضت الرواية حضورها على الأعمال الدرامية والسينمائية، حيث اعتمدت بعض الأعمال الفنية على الروايات في 2024، إذ تجد أحدث تلك الأعمال فيلم «أهل الكهف» للمخرج عمرو عرفة المأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في صيف 2024.

طرح فيلم «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس

جاء الكشف عن الفيلم قبل ساعات من طرح فيلم «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس، اليوم، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس التي تم تحويها إلى فيلم عام 1972 من بطولة محمود ياسين، بينما تولى الكاتب وائل حمدي تقديم معالجة عصرية للرواية بما يتناسب مع أزمات العصر الحالي.

بينما يشهد موسم الدراما الرمضانية 2024 مشاركة عملين مأخوذين عن أصل درامي، الأول عن القصة القصيرة «إمبراطورية ميم» للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، التي نشرت ضمن المجموعة القصصية «بنت السلطان» عام 1965، أما المسلسل الثاني وهو مأخوذ عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبد المجيد، الصادرة عام 2005.

الرواية في دراما رمضان 2024

يتولى الكاتب محمد سليمان عبد المالك، تحويل قصة «إمبراطورية ميم» إلى عمل درامي من 30 حلقة من إخراج محمد سلامة وبطولة خالد النبوي، وتعتبر تلك المرة الثانية التي يتم تحويل القصة فيها إلى عمل فني بعد الفيلم الذي قامت ببطولته النجمة فاتن حمامة، وإخراج حسين كمال، عام 1972.

من إحسان عبد القدوس إلى إبراهيم عبد المجيد، الذي يتولى الكاتب مدحت العدل تقديم نص درامي عن روايته «عتبات البهجة»، لتدور أحداثها في 15 حلقة من بطولة النجم يحيى الفخراني ومن إخراج مجدى أبو عميرة.