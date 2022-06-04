متقلقش.. طرق مواجهة إضاءة لمبة التلاعب في العداد حتى لا تتعرض للغرامة

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء أصحاب العدادات مسبوقة الدفع بأنواعه «ذكي- كودي» والبالغ عددهم ما يقرب من 11 مليون مشترك عن كيفية التعامل بالشكل الأمثل مع هذه النوعية من العدادات خاصة بعد توسع وزارة الكهرباء في تركيبها وتنفيذ خطة خلال 8 سنوات باستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى حديثة وذكية

كيف تظهر لمبة التلاعب بالعداد

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخطوات والطريقة المثلي للتعامل مع العدادات مسبوقة الدفع بأنواعها حتي لا يتعرض اصحابها للغرامة خاصة في حال ظهور لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبوق الدفع

إضاءة لمبة التلاعب في حال عمل العداد

وحددت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسباب ظهور لمبة التلاعب على عداد الكهرباء المسبق الدفع في إضاءة لمبة التلاعب والعداد يعمل والشقة مضاءة ففي هذه الحالة لا داعي للقلق، وأرجعت السبب إلى وجود تداخل في وصلات الكهرباء في البيت «جرس أو فون» أو «ماتور مياه مشترك» لأن «الأرضي في البيت رابط على كذا عداد والكهرباء اللي داخلة العداد مش زي اللي خارجة»

إضاءة لمبة التلاعب في حال فصل التيار

وقالت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه في حال إضاءة لمبة التلاعب والعداد مفصول أو الكهرباء في المنزل مفصولة ففي هذه الحالة يجب إبلاغ شركة الكهرباء لإرسال فني يقوم بضبط التوصيلات وأرجعت حدوث ذلك بسبب نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية، ويقوم فني الكهرباء في هذه الحالة بتثبيت الطرفين العمومي في العداد من طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة الساقطة من العداد إلى مكانها الطبيعي ثم يُفعل الفني الكارت لوقف لمبة التلاعب مع الاحتفاظ بالرصيد .

إضاءة لمبة التلاعب في حال فك غطاء العداد

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» إلى أنه أحيانا تظهر لمبة صفراء مكتوب عليها تلاعب لا سيما أن هذه الظاهرة تعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة، وأرجعت ذلك إلى أنه في حال فك غطاء العداد «روزته»، وتظهر رسالة بكمبيوتر الشحن «حالة غطاء مفتوح».