تراجع كبير في أسعار الفراخ البيضاء بمنتصف تعاملات اليوم

أعلنت شعبة الدواجن اليوم الأربعاء 31 -1-2024، تراجع أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات للكيلوجرام خلال منتصف تعاملات اليوم، وتباع في المزرعة بنحو 83 جنيها وللمستهلك بـ87 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه في بداية التعاملات.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024 خلال منتصف التعاملات كالتالي:

بلغت أسعار الفراخ البيضاء 83 جنيها في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 87 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-1-2024 نحو 86 جنيهًا في أرض المزارع، وتصل للمستهلك بنحو 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024 نحو 107 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بـ125 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتاكيت

- بط فرنساوي 33 جنيهًا.

- بط مولار 45 جنيهًا.

- بط مسكوفي ار 44 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 28 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 9 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 10.5 جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 23 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 17 جنيهًا.

- روزي برابر 18 جنيهًا.