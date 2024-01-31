«الأسقفية» تحتفل بتنصيب القس مارتن وليام أسقفا لأبرشية القرن الإفريقي

احتفلت الكنيسة الأسقفية بتنصيب القس مارتن وليام، ليصبح أسقفاً لأبرشية القرن الإفريقي، وذلك في كنيسة القديس متى بأديس أبابا.

ودعا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في صلاته، أن يعطي الله الحكمة والمعونة للمطران مارتن وليام، ليقود أبرشية القرن الإفريقي إلى المزيد من النمو والازدهار، وتوصيل رسالة السيد المسيح.

معلومات عن المطران مارتن وليام

جدير بالذكر أن المطران مارتن وليام وُلد في أوغندا كمواطن بريطاني، ودرس اللغات الحديثة «الألمانية والروسية» في جامعة كامبردج البريطانية.

ودرس اللاهوت في كلية كرانمر في دورهام البريطانية، من ثم جرت رسامته شماسًا عام 1991، وقسيساً عام 1992، وخدمّ في هارولد وود في لندن حتى عام 1994.

وفي عام 1995 ذهب إلى لايبزيج بألمانيا، حيث أُرسل ليبدأ كنيسة أنجليكانية ناطقة بالإنجليزية في ألمانيا الشرقية سابقًا، والتي كانت حينها تخرج من عزلها عن ألمانيا الغربية، وخدم هناك حتى نهاية عام 2021، من ثم عاد إلى القرن الإفريقي ليخدم بها.