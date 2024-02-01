أسعار الدواجن اليوم الخميس 1-2-2024 في المحلات والأسواق

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 1-2-2024 عن أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق والمحلات وكذلك في المزرعة، حالة من الثبات والاستقرار خلال بداية التعاملات اليوم، إذ تُباع في المزرعة بنحو 83 جنيها، وللمستهلك 88 جنيهًا، وتتسق هذه الأسعار أمس الأربعاء.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الدواجن اليوم الخميس 1-2-2024، خلال بداية التعاملات، وتوضح أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة والمحلات للمستهلك، وهي كالتالي:

بلغت أسعار الفراخ البيضاء 83 جنيها في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس، وتُباع في الأسواق للمستهلك بنحو 88 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 1-2-22024 نحو 86 جنيهًا في أرض المزرعة، كما يبلغ سعر الكيلو للمُستهلك بنحو 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 1-2-2024 نحو 108 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 124 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتاكيت

- كتكوت ساسو جيل أول 23 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 17 جنيهًا.

- روزي برابر 18 جنيهًا.

- بط فرنساوي 33 جنيهًا.

- بط مولار 45 جنيهًا.

- بط مسكوفي ار 44 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 28 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 9 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 10.5 جنيه.