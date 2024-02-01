كورنيش فلفلة بالغردقة.. قبلة المصريين والأجانب في الشتاء

يقبل المواطنون على زيارة العديد من الأماكن السياحية في الغردقة، عندما تزور المدينة في إجازة نصف السنة لا يفوتك أن تسأل على كورنيش فلفلة، لمشاهدة بانوراما من فوق هضبة فلفلة، والاستمتاع برؤية أجمل مشاهد على شواطئ الغردقة الذي يتوافد عليه آلاف الزائرين من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة يوميا، تزامناً مع فصل الشتاء، حيث الأجواء الدافئة والشمس الساطعة على شواطئ الغردقة.

كورنيش فلفلة يتوافد عليه آلاف السياح

وأشار إبراهيم عبد الحي مرشد سياحي بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن كورنيش فلفلة هو كورنيش عام، يتوافد عليه الآلاف من الزائرين من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة يوميا، تزامُنا مع فصل الشتاء في إجازة نصف السنة، حيث يُمكنك رؤية بانوراما الغردقة من أعلى هضبة فلفلة والاستمتاع بجمال شواطئ الغردقة.

كورنيش فلفلة قبلة السياح

وذكر إبراهيم عبد الحي، أن كورنيش فلفلة وضعته شركات السياحة ضمن برنامج زيارة المعالم السياحية في جولة اليوم الواحد، ولقي قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على السوشيال ميديا، وتصدير صورة إيجابية للعالم، مما يٌساهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي على شواطئ الغردقة.

كورنيش فلفلة ملاذ المصريين

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن كورنيش فلفلة هو قبلة السياح نهارا وملاذًا المصريين ليلا، مؤكدا أنه من أفضل أماكن الفسح والخروجات والمعالم السياحية بالغردقة المفضلة لدى المصريين بالمجان.