التقديم 1 فبراير.. بوابة الوظائف الحكومية تستقبل طلبات 3 جهات جديدة

تستقبل بوابة الوظائف الحكومية، بداية من يوم 1 فبراير، طلبات الشباب لتعيين في الهيئة القومية للأنفاق والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي طلبات الراغبين في شغل الوظائف بدءا من أول يوم في شهر فبراير المقبل 2024 ولمدة 15 يوما من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx.

بوابة الوظائف الحكومية تعلن التخصصات المطلوبة للتعيين

وأعلنت بوابة الوظائف الحكومية التخصصات المطلوبة للتعيين في الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل الوظائف في تخصصات: «مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك»، إضافة إلى 5 في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة 2024

وأعلن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عن حاجته للتعيين في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية «مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة» بالمستوى الوظيفي الثالث ج وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 2024

وأعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لـ وزارة النقل عن حاجته للتعيين في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.