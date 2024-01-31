موعد تقديم ملفات وظائف «معاون نيابة» لخريجي 2023.. والأوراق المطلوبة

تبدأ النيابة العامة في صرف ملفات الذكور المتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل، اعتبارًا من يوم 3 فبراير المقبل وحتى 8 من نفس الشهر، كما تبدأ النيابة في صرف ملفات الإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير المقبل وحتى 15 من نفس الشهر.

موعد تلقي طلبات الراغبين

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجرى تلقي ملفات الذكور الراغبين في التقديم لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، اعتبارا من 17 وحتى 22 فبراير، أما ملفات الإناث ستكون اعتبارا من 28 فبراير وحتى 7 مارس المقبل، لافتا إلى أنه سيجرى تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

طريقة التقديم لشغل وظيفة معاون نيابة دفعة 2023

وحددت النيابة العامة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك من خلال الموقع الخاص بها ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي، وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

الشروط المطلوبة للتعيين في وظيفة معاون نيابة 2023

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.

- لا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.

- تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.