إزالة 85 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22 في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة كافة صور التعديات

وأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إزالة التعديات بكل أنواعها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وناقش المحافظ تقريرًا، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وصل إلى 85 حالة تعد عبارة عن 62 حالة على أراضي أملاك الدولة، و23 حالة تعد على أرض زراعية خاصة، منذ انطلاق المرحلة الأولى27 يناير الجاري حتى اليوم الأربعاء.

حملات إزالة التعديات

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت في الـ27 يناير الجاري بالمرحلة الأولى، وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.