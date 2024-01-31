20 محافظة تشهد أمطارا خلال الـ72 ساعة المقبلة.. وطقس متقلب يستمر أياما

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك عددا من المحافظات متوقع أن تشهد أمطارا خلال الـ72 ساعة المقبلة، تختلف شدتها من منطقة إلى أخرى.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن الأمطار مصحوبة بحبات البَرَد على بعضها، وإليك التفاصيل:

أماكن سقوط الأمطار

الخميس 1 فبراير:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البَرَد على مناطق من: (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (الغربية - الشرقية - المنوفية - مدن القناة - وسط سيناء) تمتد خفيفة إلى مناطق من: (القاهرة - الجيزة - القليوبية - منطقة خليج السويس - شمال الصعيد).

الجمعة 2 فبراير:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من: (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من: (الغربية - الشرقية - المنوفية - مدن القناة - وسط سيناء) تمتد خفيفة إلى مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

السبت 03 فبراير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء).

طقس متقلب خلال أيام

وفي سياق متصل أشارت «الأرصاد» إلى أن الأيام الثلاثة المقبلة تشهد بجانب الامطار، عددا من الظواهر الجوية التي تؤثر على الطقس بالسلب، وهي كالتالي:

- طقس بارد نهار وشديد البرودة ليلًا.

- هناك فرصة لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين.

- من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- من المتوقع أن يكون هناك إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.