السكة الحديد تحدد مواعيد قطارات خط «سيدي جابر- المنتزه» والعكس
كتب:
كريم روماني
07:42 م | الأربعاء 31 يناير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية
حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات خط «سيدي جابر- المنتزه» والعكس، موضحة أنّ القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة.
وشددت على جمهور الركاب، بضرورة الالتزام بشراء التذكرة، قبل استقلال القطارات منعًا للتعرض لأي غرامات.
مواعيد قطارات خط «سيدي جابر- المنتزه» والعكس
-قطار رقم 4008
موعد القيام الساعة السادسة صباحًا.
- قطار رقم 4010
موعد القيام الساعة السادسة والثلث صباحًا.
- قطار رقم 4012
موعد القيام الساعة السابعة صباحًا.
- قطار رقم 4014
موعد القياد الساعة السابعة والثلث صباحًا.
- قطار رقم 4016
موعد القيام الساعة الثامنة صباحًا
- قطار رقم 4018
موعد القيام الساعة الثامنة والثلث صباحًا.
- قطار رقم 4020
موعد القيام الساعة التاسعة صباحًا.
- قطار رقم 4022
موعد القيام الساعة التاسعة والثلث صباحًا.
- قطار رقم 4024
موعد القيام الساعة العاشرة صباحًا.
- قطار رقم 4026
موعد القيام الساعة العاشرة والثلث صباحًا
- قطار رقم 4028
موعد القيام الساعة الحادية عشر صباحًا
- قطار رقم 4030
موعد القيام الساعة الحادية عشر والثلث صباحًا
- قطار رقم 4032
موعد القيام الساعة الثانية عشر ظهرًا
- قطار رقم 4034
موعد القيام الساعة الثانية عشر ظهرًا وثلث
- قطار رقم 4036
موعد القيام الساعة الواحدة بعد الظهر
- قطار رقم 4038
موعد القيام الساعة 1:20 ظهرًا
- قطار رقم 4040
موعد القيام الساعة الثانية ظهرًا
- قطار رقم 4024
موعد القيام الساعة 2:20 مساءً.
- قطار رقم 4044
موعد القيام الساعة 3:00 مساءً.
- قطار رقم 4046
موعد القيام الساعة 3:20 مساءً
- قطار رقم 4048
موعد القيام الساعة 4:00 مساءً.
- قطار رقم 4050
موعد القيام 4:20 مساءً
- قطار رقم 4052
موعد القيام الساعة 5:00 مساءً
- قطار رقم 4054
موعد القيام الساعة 5:20 مساءً.
-قطار رقم 4056
موعد القيام رقم 6:00 مساءً
- قطار رقم 4058
موعد القيام الساعة 6:20 مساءً
- قطار رقم 4060
موعد القيام الساعة 7:10 مساءً.