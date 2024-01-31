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السكة الحديد تحدد مواعيد قطارات خط «سيدي جابر- المنتزه» والعكس

كتب:

كريم روماني
07:42 م | الأربعاء 31 يناير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات خط «سيدي جابر- المنتزه» والعكس، موضحة أنّ القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة.

وشددت على جمهور الركاب، بضرورة الالتزام بشراء التذكرة، قبل استقلال القطارات منعًا للتعرض لأي غرامات.

مواعيد قطارات خط «سيدي جابر- المنتزه» والعكس

-قطار رقم 4008

موعد القيام الساعة السادسة صباحًا.

- قطار رقم 4010

موعد القيام الساعة السادسة والثلث صباحًا.

- قطار رقم 4012

موعد القيام الساعة السابعة صباحًا.

- قطار رقم 4014

موعد القياد الساعة السابعة والثلث صباحًا.

- قطار رقم 4016

موعد القيام الساعة الثامنة صباحًا

- قطار رقم 4018

موعد القيام الساعة الثامنة والثلث صباحًا.

- قطار رقم 4020

موعد القيام الساعة التاسعة صباحًا.

- قطار رقم 4022

موعد القيام الساعة التاسعة والثلث صباحًا.

- قطار رقم 4024

موعد القيام الساعة العاشرة صباحًا.

- قطار رقم 4026

موعد القيام الساعة العاشرة والثلث صباحًا

- قطار رقم 4028

موعد القيام الساعة الحادية عشر صباحًا

- قطار رقم 4030

موعد القيام الساعة الحادية عشر والثلث صباحًا

- قطار رقم 4032

موعد القيام الساعة الثانية عشر ظهرًا

- قطار رقم 4034

موعد القيام الساعة الثانية عشر ظهرًا وثلث

- قطار رقم 4036

موعد القيام الساعة الواحدة بعد الظهر

- قطار رقم 4038

موعد القيام الساعة 1:20 ظهرًا

- قطار رقم 4040

موعد القيام الساعة الثانية ظهرًا

- قطار رقم 4024

موعد القيام الساعة 2:20 مساءً.

- قطار رقم 4044

موعد القيام الساعة 3:00 مساءً.

- قطار رقم 4046

موعد القيام الساعة 3:20 مساءً

- قطار رقم 4048

موعد القيام الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 4050

موعد القيام 4:20 مساءً

- قطار رقم 4052

موعد القيام الساعة 5:00 مساءً

- قطار رقم 4054

موعد القيام الساعة 5:20 مساءً.

-قطار رقم 4056

موعد القيام رقم 6:00 مساءً

- قطار رقم 4058

موعد القيام الساعة 6:20 مساءً

- قطار رقم 4060

موعد القيام الساعة 7:10 مساءً.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.