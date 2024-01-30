تعديلات جديدة على خط سكة حديد أبو قير اعتبارا من الخميس.. مواعيد 54 قطارا

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء تعديلات على خط قطار أبو قير في القطاع من محطة مصر بالإسكندرية حتى محطة سيدي جابر لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، أولها إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير في القطاع من أبوقير حتى المنتزه، على أن يتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه بداية من أول شهر مارس المقبل.

وضمن التعديلات التي أعلنت عنها «السكة الحديد»، بدء تشغيل خط أبوقير خلال المرحلة الثانية في المسافة من سيدي جابر إلى المنتزه، اعتبارا من أول شهر فبراير 2024، وتشمل خطة التشغيل تقسيم القطارات إلى خطين، نظراً لأعمال تنفيذ مترو الإسكندرية.

مواعيد القطارات

عدد القطارات للخط الطالع 27 قطارًا، ومثلها للخط النازل، وجاءت مواعيد القطارات للخط الطالع كالتالي:

- قطار رقم 4008: 6:00

- قطار رقم 4010: 6:30

- قطار رقم 4012: القيام 7:00

- قطار رقم 4014: القيام 7:30

- قطار رقم 4016: القيام 8:00

- قطار رقم 4018: القيام 8:30

- قطار رقم 4020: القيام 9:00

- قطار رقم 4022: القيام 9:30

- قطار رقم 4024: القيام 10:00

- قطار رقم 4026: القيام 10:30

- قطار رقم 4028: القيام 11:00

- قطار رقم 4030: القيام 11:30

- قطار رقم 4032: القيام 12:00

- قطار رقم 4034: القيام 12:30

- قطار رقم 4036: القيام 13:00

- قطار رقم 4038: القيام 13:30

- قطار رقم 4040: القيام 14:00

- قطار رقم 4042: القيام 14:30

- قطار رقم 4044: القيام 15:00

- قطار رقم 4046: القيام 15:30

- قطار رقم 4048: القيام 16:00

- قطار رقم 4050: القيام 16:30

- قطار رقم 4052: القيام 17:00

- قطار رقم 4054: القيام 17:30

- قطار رقم 4056: القيام 18:00

- قطار رقم 4058: القيام 18:30

- قطار رقم 4060: القيام 19:15 (مبيت المنتزة)

الخط النازل

- قطار رقم 4011: القيام 6:15

- قطار رقم 4013: القيام 6:45

- قطار رقم 4015: القيام 7:15

- قطار رقم 4017: القيام 7:45

- قطار رقم 4019: القيام 8:15

- قطار رقم 4021: القيام 8:45

- قطار رقم 4023: القيام 9:15

- قطار رقم 4025: القيام 9:45

- قطار رقم 4027: القيام 10:15

- قطار رقم 4029: القيام 10:45

- قطار رقم 4031: القيام 11:15

- قطار رقم 4033: القيام 11:45

- قطار رقم 4035: القيام 12:15

- قطار رقم 4037: القيام 12:45

- قطار رقم 4039: القيام 13:15

- قطار رقم 4041: القيام 13:45

- قطار رقم 4043: القيام 14:15

- قطار رقم 4045: القيام 14:45

- قطار رقم 4047: القيام 15:15

- قطار رقم 4049: القيام 14:45

- قطار رقم 4053: القيام 16:15

- قطار رقم 4055: القيام 17:15

- قطار رقم 4057: القيام 17:45

- قطار رقم 4059: القيام 18:15

- قطار رقم 4061: القيام 18:45

- قطار رقم 4063: القيام 19:15